Valzer attaccanti, De Laurentiis ritarda Milik alla Roma e Dzeko alla Juventus

Dietro i ritardi della trattativa per portare Milik alla Roma e Dzeko alla Juventus, ci sarebbe Aurelio De Laurentiis. La scorsa settimana, sembrava ormai vicino alla conclusione il Valzer degli attaccanti che avrebbe portato Arek Milik alla Roma e Edin Dzeko alla Juventus. Ma adesso ci sarebbero dei ritardi sulla tabella di marcia. Secondo quanto riportato da La Repubblica, a bloccare il doppio affare sarebbe al momento Aurelio De Laurentiis. Il presidente ...

