Tommaso Zorzi nuovamente isolato con 39 di febbre: è arrivata la diagnosi, rientrerà al GF VIP 5? (Di lunedì 21 settembre 2020) Che ne sarà di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5? Il noto influencer si è sentito nuovamente male, con febbre a 39, ed è stato isolato dagli altri compagni. Non è la prima volta che il 25enne si è sentito poco bene; già durante la prima puntata del reality show, infatti, Zorzi aveva dichiarato di avere la febbre ed era già stato portato in ospedale per accertamenti. Tommaso Zorzi ha di nuovo la febbre, rischio Covid nella Casa? Tommaso Zorzi è nuovamente malato, che cosa è successo all’irriverente influencer? Dopo aver preso 3 giorni di antibiotico, Zorzi sembrava essersi ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 settembre 2020) Che ne sarà dial Grande Fratello Vip 5? Il noto influencer si è sentitomale, cona 39, ed è statodagli altri compagni. Non è la prima volta che il 25enne si è sentito poco bene; già durante la prima puntata del reality show, infatti,aveva dichiarato di avere laed era già stato portato in ospedale per accertamenti.ha di nuovo la, rischio Covid nella Casa?malato, che cosa è successo all’irriverente influencer? Dopo aver preso 3 giorni di antibiotico,sembrava essersi ...

GrandeFratello : Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - blogtivvu : #GFVip, Tommaso Zorzi di nuovo in ospedale: “Febbre alta”, bollettino medico e ultimi aggiornamenti sulle sue condi… - _barzvagli_ : @MateNapoli ovvio,c'è Tommaso Zorzi ao - L_U_I_S_A_17 : Tommaso Zorzi Manchi come la pizza il sabato sera ???? #gfvip -