Tommaso Zorzi ha ancora la febbre a 39 e lascia la casa: i concorrenti sono molto preoccupati (Di lunedì 21 settembre 2020) Tommaso Zorzi sembrava stare meglio in questi ultimi giorni e anche dopo la diretta del venerdì aveva ritrovato il giusto smalto ma ieri purtroppo ha dovuto di nuovo lasciare la casa del Grande Fratello VIP 5. Il motivo? La febbre che continua a non passare, ieri infatti Tommaso aveva di nuovo la febbre a 39. Sabato mattina, nel live del GF molti ragazzi si erano lamentati del fatto che la notte nella camera da letto si morisse di freddo. L’aria condizionata era stata accesa tutta la notte. “C’erano meno 20 gradi in camera nostra” ha detto Matilde Brandi e anche tutti gli altri concorrenti del GF VIp hanno fatto notare che la cosa non andava bene. “E infatti Tommaso ha di nuovo la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 settembre 2020)sembrava stare meglio in questi ultimi giorni e anche dopo la diretta del venerdì aveva ritrovato il giusto smalto ma ieri purtroppo ha dovuto di nuovore ladel Grande Fratello VIP 5. Il motivo? Lache continua a non passare, ieri infattiaveva di nuovo laa 39. Sabato mattina, nel live del GF molti ragazzi si erano lamentati del fatto che la notte nella camera da letto si morisse di freddo. L’aria condizionata era stata accesa tutta la notte. “C’erano meno 20 gradi in camera nostra” ha detto Matilde Brandi e anche tutti gli altridel GF VIp hanno fatto notare che la cosa non andava bene. “E infattiha di nuovo la ...

GrandeFratello : Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - pairsonnalitesF : Tommaso Zorzi, accusa choc a Domenica Live: “Sono gay, mi ha preso in giro”: Gian Maria Sainato a Domenica Live ha… - vashappenin432 : RT @mediohermana: Praticamente tutti contro Tommaso Zorzi nei vari solottini della D’urso accusandolo di falsità e cattiveria. Ma lo sanno… - spadavigile : RT @magicawaitsforu: Modalità Tommaso Zorzi ogni volta che esci di casa e senti un po' di vento soffiarti sulla gola ?????? #gfvip https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi Chi è Tommaso Zorzi, la star di Instagram approdata al GF Vip che non ha paura a parlare dei suoi ex cosmopolitan.com Tommaso Zorzi ha ancora la febbre a 39 e lascia la casa: i concorrenti sono molto preoccupati

Tommaso Zorzi sembrava stare meglio in questi ultimi giorni e anche dopo la diretta del venerdì aveva ritrovato il giusto smalto ma ieri purtroppo ha dovuto di nuovo lasciare la casa del Grande Fratel ...

Grande Fratello Vip 5 NOMINATION DELLA 2° PUNTATA: CHI ESCE... Gf Vip 5 news

I concorrenti entrati nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 5 non possono essere nominati. Alfonso Signorini dice ai Vipponi che in un televoto, che si è chiuso è stato chiesto di votare i pre ...

Tommaso Zorzi di nuovo fuori dalla casa del Grande Fratello: il motivo

L’avventura di Tommaso Zorzi dentro la casa del Grande Fratello Vip continua ad incontrare ostacoli: ora è di nuovo fuori dalla struttura. Tommaso Zorzi di nuovo fuori dalla casa: problemi di salute ( ...

Tommaso Zorzi sembrava stare meglio in questi ultimi giorni e anche dopo la diretta del venerdì aveva ritrovato il giusto smalto ma ieri purtroppo ha dovuto di nuovo lasciare la casa del Grande Fratel ...I concorrenti entrati nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 5 non possono essere nominati. Alfonso Signorini dice ai Vipponi che in un televoto, che si è chiuso è stato chiesto di votare i pre ...L’avventura di Tommaso Zorzi dentro la casa del Grande Fratello Vip continua ad incontrare ostacoli: ora è di nuovo fuori dalla struttura. Tommaso Zorzi di nuovo fuori dalla casa: problemi di salute ( ...