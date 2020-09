Thom Yorke e Dajana Roncione | nozze per il leader dei Radiohead e l’attrice siciliana

(Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di matrimonio, sembra che il lockdown abbia accellerato ogni proposito die così non deve stupire che dopo alcuni anni di fidanzamento si siano sposatidei, attrice italiana che abbiamo visto recentemente in La concessione del telefono – C’era una volta Vigata. Lesono state celebrate a Bagheria presso la meravigliosa Villa Valrguarnera. I oramai insieme da diversi anni vivono felicemente a Oxford anche se poi gli impegni dell’attrice spesso li hanno portati in Italia. Perché seè conosciuto in tutto il mondo per il suo gruppo rock seminale, i, lei è meno famosa ma comunque ...

radiosintony : - violastefanello : Thom Yorke si è sposato con un'italiana e niente, ho giocato male tutte le mie carte - erravni : RT @lasoralalla: Thom Yorke e Dayana Roncione fotografati da Greg Williams ieri sera in Sicilia dopo essersi sposati ?? - SAonlinemag : @thomyorke e #DajanaRoncione. Scatti dal matrimonio @lady_newell #gregwilliamsphotography - Manu_Cadeddu : RT @lasoralalla: Thom Yorke e Dayana Roncione fotografati da Greg Williams ieri sera in Sicilia dopo essersi sposati ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Thom Yorke

"And true love waits In haunted attics, And true love lives On lollipops and crisps". Chissà se Thom Yorke ha cantato True Love Waits al suo matrimonio con Dayana Roncione. Di certo, è stata una esplo ...Il matrimonio è avvenuto a Villa Valrguarnera, Bagheria, dove Ferzan Ozpetek ha girato La Dea Fortuna. Thom Yorke e Dajana Roncione si sono sposati nella terra di lei, l’ultimo weekend di settembre. « ...Dall'account di Lady Newell, digital curator per conto dei Radiohead, sono state condivise alcune foto dal matrimonio che lo scorso 19 settembre ha unito Thom Yorke e Dajana Roncione Dall’account di L ...