Straccetti di maiale al limone | in padella

Leggi su termometropolitico

(Di luned√¨ 21 settembre 2020) Glidialsono un secondo unico e ricco di gusto. Un piatto rapido e facile da preparare, comodo per una cena veloce in famiglia o per una grande occasione. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti 12 fettine di lonza di3-4 cucchiai di farina 002 limoniSale fino q.b.Pepe nero q.b.1 spicchio d’aglio (facoltativo)Prezzemolo frescoParmigiana di melanzaneSegui Termometro Politico su Google News Iniziamo la preparazione deglidialbattendo le fettine di carne dicon il batticarne su entrambi i lati. Poi, se necessario, togliete il grasso e tagliate le fettine a strisce di circa due centimetri. Una volta che avrete tagliato con cura tutte le fettine, passate gli ...