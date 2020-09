Regionali, verso un 3 a 3: Toscana e Puglia restano a sinistra, Marche al centrodestra (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set – La partita è chiusa soltanto per quanto riguarda il referendum, con la netta vittoria del Sì che ha sfiorato il 70% dei voti. Per l’esito definitivo delle Regionali dovremmo invece attendere ancora qualche ora, ma le proiezioni Rai e La7 non lasciano obiettivamente spazio a troppi dubbi. I risultati sembrano infatti ormai quasi scontati, con il centrodestra che conquista le Marche e si conferma in Veneto e Liguria. Non ci sarà però nessuno scossone nel governo – evocato da molti nelle ultime settimane – perché il centrosinistra si conferma in Toscana, Campania e Puglia. Si va quindi verso il 3 a 3. La Valle d’Aosta fa un po’ storia a sé: stando sempre alle proiezioni in questa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set – La partita è chiusa soltanto per quanto riguarda il referendum, con la netta vittoria del Sì che ha sfiorato il 70% dei voti. Per l’esito definitivo delledovremmo invece attendere ancora qualche ora, ma le proiezioni Rai e La7 non lasciano obiettivamente spazio a troppi dubbi. I risultati sembrano infatti ormai quasi scontati, con ilche conquista lee si conferma in Veneto e Liguria. Non ci sarà però nessuno scossone nel governo – evocato da molti nelle ultime settimane – perché il centrosi conferma in, Campania e. Si va quindiil 3 a 3. La Valle d’Aosta fa un po’ storia a sé: stando sempre alle proiezioni in questa ...

