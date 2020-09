Regionali 2020: plebiscito per Zaia, testa a testa in Toscana e Puglia (Di lunedì 21 settembre 2020) Alle Regionali, secondo gli exit poll, in Veneto è plebiscito per Zaia al 72-76%, in Liguria Toti è sopra al 51%, in Toscana Giani del centrosinistra è in vantaggio, di pochissimo, su Ceccardi del centrodestra. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 settembre 2020) Alle Regionali, secondo gli exit poll, in Veneto è plebiscito per Zaia al 72-76%, in Liguria Toti è sopra al 51%, in Toscana Giani del centrosinistra è in vantaggio, di pochissimo, su Ceccardi del centrodestra.

