Referendum, la propaganda social dei candidati a urne aperte (Di lunedì 21 settembre 2020) Il 20 e il 21 settembre 2020 in Italia si vota per il Referendum costituzionale e in alcune regioni anche per eleggere i nuovi consigli. Nel nostro paese vige il divieto per i politici di fare propaganda il giorno prima e il giorno stesso delle votazioni. Nonostante questa ferrea regola sono moltissimi i politici che sfruttano i social per farsi un po’ di pubblicità, mai troppo esplicita ma leggermente velata. Leggi anche –> Covid, il bollettino di oggi: quasi 1.000 positivi in più, +7 in terapia intensiva propaganda durante elezioni Per aggirare il ferreo divieto i candidati presidenti hanno deciso di pubblicare foto e post sui propri social, (quasi sempre) non parlano di che cosa votare ma si ripropongono a tutti con un messaggio a favore del voto o ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Il 20 e il 21 settembre 2020 in Italia si vota per ilcostituzionale e in alcune regioni anche per eleggere i nuovi consigli. Nel nostro paese vige il divieto per i politici di fareil giorno prima e il giorno stesso delle votazioni. Nonostante questa ferrea regola sono moltissimi i politici che sfruttano iper farsi un po’ di pubblicità, mai troppo esplicita ma leggermente velata. Leggi anche –> Covid, il bollettino di oggi: quasi 1.000 positivi in più, +7 in terapia intensivadurante elezioni Per aggirare il ferreo divieto ipresidenti hanno deciso di pubblicare foto e post sui propri, (quasi sempre) non parlano di che cosa votare ma si ripropongono a tutti con un messaggio a favore del voto o ...

Ultime Notizie dalla rete : Referendum propaganda Elezioni e referendum, oggi il silenzio elettorale: cos'è e a cosa serve Sky Tg24 Il partito dei vescovi vota No ed evoca la crisi di governo

Se un vescovo del Nord e uno del Sud, il primo più vicino alle posizioni di centrodestra e il secondo più legato al Pd, si esprimono chiaramente per il «no» al referendum sul taglio dei parlamentari, ...

Regionali e Referendum, Matteo Salvini “viola” anche oggi il silenzio elettorale

Ormai è una tradizione consolidata: nei giorni del silenzio elettorale, ma soprattutto in quelli in cui si vota, il leader della Lega Matteo Salvini intensifica la propria attività sui social network ...

Il Covid non ferma l’Election day: alle 23 per regionali e referendum affluenza intorno 40%, alle comunali il 50

ROMA. I primi dati diffusi dal Viminale dicono che alle 23 l'affluenza per referendum costituzionale ed elezioni regionali, è vicina al 40 per cento. Sono, va detto, ancora dati parziali. Alle 19 per ...

