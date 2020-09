Rc auto e regole contratto base 2020: quali sono le novità? (Di lunedì 21 settembre 2020) Rc auto e regole contratto base 2020: quali sono le novità? Novità interessanti in tema di Rc auto, con l’introduzione delle regole del cosiddetto contratto-base. Infatti, da pochi giorni si è sbloccato uno strumento, previsto fin dal 2012, per aiutare gli automobilisti assicurati ad individuare la polizza Rc auto più conveniente per le loro esigenze. Il ministero dello Sviluppo economico ha così fissato – con il decreto ministeriale n. 54 dell’11 marzo, pubblicato il 17 giugno – il citato contratto base, che permette di rendere omogenei i confronti e far scattare il nuovo ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 21 settembre 2020) Rcle novità? Novità interessanti in tema di Rc, con l’introduzione delledel cosiddetto. Infatti, da pochi giorni si è sbloccato uno strumento, previsto fin dal 2012, per aiutare glimobilisti assicurati ad individuare la polizza Rcpiù conveniente per le loro esigenze. Il ministero dello Sviluppo economico ha così fissato – con il decreto ministeriale n. 54 dell’11 marzo, pubblicato il 17 giugno – il citato, che permette di rendere omogenei i confronti e far scattare il nuovo ...

