Peugeot 3008 | ancora più stile e tecnologia

La Peugeot 3008 è stata uno dei migliori successi degli ultimi anni. Presentata nel 2016, a oggi è stata venduta in oltre 800.000 esemplari, di cui quasi 85.000 in Italia, dove gli automobilisti hanno dimostrato di amarla sin dall'inizio. Ora, a quattro anni dal lancio, è tempo di un sostanzioso restyling, per confermare tutte le qualità che hanno definito la sua fortuna. La Peugeot 3008 aggiornata, dunque, arriverà nelle concessionarie a gennaio, con prezzi ancora da definire; gli allestimenti sono tre - Active, Allure e GT - affiancati dai livelli intermedi denominati «pack». Osservando la crossover francese si nota la nuova calandra priva di cornice e con disegno a scacchiera, che si estende fino ai proiettori che ora sono full Led su tutte le versioni;

Peugeot 3008: la seconda generazione ruggisce ancora [FOTO e VIDEO]

È arrivato il restyling del SUV Peugeot 3008, uno sport utility compatto che, dal lancio della seconda generazione, avvenuto nel 2016, ha venduto oltre 800.000 esemplari e ha vinto, nel 2017, il premi ...

