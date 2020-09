Per la presidenza della Regione Liguria Toti è in netto vantaggio (Di lunedì 21 settembre 2020) Articolo aggiorato alle 17,05 - La Liguria resterebbe in mano al centrodestra. la prima proiezione, Totiè in vantaggio con 53,5%. Lo sfidante Ferruccio Sansa non raggiunge il 40% e si ferma al 39,5%. Toti attende al point allestito nell'hotel Bristol, nella centrale via XX Settembre, a pochi passi dal palazzo della Regione. Una scelta forse scaramantica, perché è la stessa di 5 anni fa. Con lui, la moglie Siria Magri, parlamentari di Cambiamo! e alcuni candidati. E proprio come nel 2015, a pranzo non è mancata la pasta al pesto, tributo dovuto alla Liguria. E, nonostante la particolare giornata, il presidente uscente ha voluto essere aggiornato sulla situazione sanità legata al coronavirus, con una riunione ... Leggi su agi (Di lunedì 21 settembre 2020) Articolo aggiorato alle 17,05 - Laresterebbe in mano al centrodestra. la prima proiezione, Totiè incon 53,5%. Lo sfidante Ferruccio Sansa non raggiunge il 40% e si ferma al 39,5%. Toti attende al point allestito nell'hotel Bristol, nella centrale via XX Settembre, a pochi passi dal palazzo. Una scelta forse scaramantica, perché è la stessa di 5 anni fa. Con lui, la moglie Siria Magri, parlamentari di Cambiamo! e alcuni candidati. E proprio come nel 2015, a pranzo non è mancata la pasta al pesto, tributo dovuto alla. E, nonostante la particolare giornata, il presidente uscente ha voluto essere aggiornato sulla situazione sanità legata al coronavirus, con una riunione ...

ADeLaurentiis : Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania.… - CarloStagnaro : Questo è l'unico sì che dirò oggi / Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano: Ripartiamo con il… - GiuseppeConteIT : Felice di ospitare come Presidenza italiana del G20 nel 2021 il Global Health Summit con @vonderleyen. Uniti proteg… - mcneIIa : Quando stai pensando di fare una capatina in Puglia last minute per il ballottaggio per non far vincere il centrode… - Wleimmersioni : RT @f_ronchetti: #PianoAmaldi verso il trending topic su @Twitter... Firma la petizione per il raddoppio dei fondi alla ricerca scientific… -