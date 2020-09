Mes, decreti sicurezza e legge elettorale Regionali, Zingaretti passa all'incasso (Di lunedì 21 settembre 2020) "Partito Democratico e Zingaretti più forti, quindi governo più forte". Con queste parole il vicesegretario del Pd Andrea Orlando commenta con Affaritaliani.it il risultato delle elezioni Regionali. Nella scarna dichiarazione che il vicesegretario Dem Andrea Orlando consegna ad Affaritaliani.it alle 18.40 di lunedì pomeriggio c'è tutto il senso politico di questa tornata elettorale. E'... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 21 settembre 2020) "Partito Democratico epiù forti, quindi governo più forte". Con queste parole il vicesegretario del Pd Andrea Orlando commenta con Affaritaliani.it il risultato delle elezioni. Nella scarna dichiarazione che il vicesegretario Dem Andrea Orlando consegna ad Affaritaliani.it alle 18.40 di lunedì pomeriggio c'è tutto il senso politico di questa tornata. E'... Segui su affaritaliani.it

