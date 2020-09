Meloni: siamo l'unico partito in crescita su tutto il territorio (Di lunedì 21 settembre 2020) Nostra campagna elettorale sulla realtà locale, passeremo i prossimi cinque anni a mantenere le promesse Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 settembre 2020) Nostra campagna elettorale sulla realtà locale, passeremo i prossimi cinque anni a mantenere le promesse

Ultime Notizie dalla rete : Meloni siamo Referendum, Meloni: "Siamo per il sì, se vincesse no segnale chiaro per il governo" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Regionali Marche, cade la roccaforte rossa: vince Acquaroli

Tramonta la Sinistra nella terra di Leopardi. Per la prima volta il Centrodestra ha conquistato la guida delle Marche, regione dalla forte vocazione manifatturiera e all'export messa a dura prova prim ...

Francesco Acquaroli, chi è il nuovo governatore delle Marche

Grazie a Francesco Acquaroli e a Fratelli d’Italia un’altra roccaforte della sinistra sarà amministrata dal centrodestra ... al voto», esulta su Facebook la leader di Fdi Giorgia Meloni Come cambia il ...

