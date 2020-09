Medico accoltella la moglie e si suicida buttandosi dal quinto piano

Leggi su viagginews

(Di lunedì 21 settembre 2020) Al culmine di una lite, unhato lamandandola in fin di vita, poi si ètodal balcone. Quella di ieri per Paola Lombardo, donna 63enne di Avezzano, era una giornata importante. Questa infatti è una delle candidate al consiglio comunale e ieri si votava per la sua possibile elezione. …