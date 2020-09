L’Onu sentenzia | in Venezuela ci sono state violazioni sistematiche dei diritti umani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 settembre 2020) di Diego Battistessa* Lo denunciavano da anni le Ong e le fondazioni locali come Il Foro Penal e Cepaz, ne discutevamo rilanciando queste denunce in università, giornali e spazi accademici internazionali, lo raccontavano gli esuli e lo aveva poi messo nero su bianco l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i, Michelle Bachelet, il 4 luglio 2019 (concetto ribadito anche con il documento di monitoraggio del 2020) e alla fine è arrivata conferma definitiva il passato 15 settembre: incommessedei. Lo dice il rapporto finale della missione Onu guidata da Marta Valiñas, che tipifica i crimini riscontrati come di lesa ...