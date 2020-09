Intensa eruzione del vulcano Sangay in Ecuador | colonna di ceneri alta 10 km | allertate diverse province FOTO

(Di lunedì 21 settembre 2020) Intorno alle 3 di notte ora locale di domenica 20 settembre, è stata osservata unadel, in: lo ha riferito l’Istituto Geofisico del Paese. Sono stateiane perché la nube di cenere si è dispersa in direzione est e ovest, generando ricadute in aree popolate. Le zone più colpite risultano Chimborazo e Bolívar, poi in misura minore Los Ríos, Guayas, Manabí e Santa Elena. L’Istituto Geofisico della Scuola Politecnica Nazionale ha riferito che sta monitorando l’attività nel, fornendo aggiornamenti su eventuali variazioni. L’Istituto ha riferito di avere ...

