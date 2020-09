India, crolla palazzo di tre piani: 10 morti e 25 dispersi (Di lunedì 21 settembre 2020) In India, a Bhiwandi, è crollato un edificio residenziale a tre piani alle prime ore del mattino: ad ora sono 10 i morti e 25 i dispersi segnalati dalle autorità… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) In, a Bhiwandi, èto un edificio residenziale a trealle prime ore del mattino: ad ora sono 10 ie 25 isegnalati dalle autorità… L'articolo proviene da .

raspa90 : RT @repubblica: India, crolla palazzo in Maharashtra: 10 morti. Tra gli 11 estratti vivi dalle macerie anche un bambino [aggiornamento dell… - Kiarachanel88 : RT @repubblica: India, crolla palazzo in Maharashtra: 10 morti. Tra gli 11 estratti vivi dalle macerie anche un bambino [aggiornamento dell… - repubblica : India, crolla palazzo in Maharashtra: 10 morti. Tra gli 11 estratti vivi dalle macerie anche un bambino [aggiorname… - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News Ultim'ora India: crolla edificio, 10 morti e 25 dispersi - serenel14278447 : India: crolla edificio, 10 morti e 25 dispersi -