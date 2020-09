Il nuovo Califfo dell’Isis è stato un informatore americano: la rivelazione in alcuni documenti desecretati. “Fornì dettagli su 88 jihadisti” (Di lunedì 21 settembre 2020) È stato un informatore degli Stati Uniti, ha tradito la causa jihadista fornendo informazioni sui suoi compagni in armi e per questo è stato liberato dalla famosa prigione di Camp Bucca, L’Università del Jihad, nel 2009. Nuovi documenti statunitensi desecretati sul passato del nuovo Califfo dello stato Islamico, Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla, conosciuto anche con il nome di Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, travolgono l’organizzazione già coinvolta in una dura lotta per la leadership dopo l’uccisione di Abu Bakr al-Baghdadi in un raid americano, il 27 ottobre 2019. I documenti fanno riferimento al 2008, quando l’attuale guida spirituale delle Bandiere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Èundegli Stati Uniti, ha tradito la causa jihadista fornendo informazioni sui suoi compagni in armi e per questo èliberato dalla famosa prigione di Camp Bucca, L’Università del Jihad, nel 2009. Nuovistatunitensisul passato deldelloIslamico, Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla, conosciuto anche con il nome di Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, travolgono l’organizzazione già coinvolta in una dura lotta per la leadership dopo l’uccisione di Abu Bakr al-Baghdadi in un raid, il 27 ottobre 2019. Ifanno riferimento al 2008, quando l’attuale guida spirituale delle Bandiere ...

serpicofra : Il nuovo Califfo dell’Isis è stato un informatore americano: la rivelazione in alcuni documenti desecretati. “Fornì… - fattoquotidiano : Il nuovo Califfo dell’Isis è stato un informatore americano: la rivelazione in alcuni documenti desecretati. “Fornì… - GianniRosini : Lo rivelano alcuni documenti diffusi dal Combating Terrorism Centre Usa. #Isis - KiriBiri1 : RT @giostabile: Il nuovo califfo dell'Isis è di etnia araba e non turkmena come si era pensato. E' nato in un villaggio vicino a Mosul, par… - ssalerno2 : RT @giostabile: Il nuovo califfo dell'Isis è di etnia araba e non turkmena come si era pensato. E' nato in un villaggio vicino a Mosul, par… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Califfo Il nuovo Califfo dell’Isis è stato un informatore americano: la rivelazione in alcuni documenti… Il Fatto Quotidiano Il nostro al-Sarraj si arrende: «Mi dimetto a fine ottobre»

«Dichiaro il mio sincero desiderio di cedere le mie responsabilità al prossimo esecutivo non più tardi della fine di ottobre». Sono arrivate nella tarda notte di mercoledì le dimissioni di Fayez al-Sa ...

Isis, il Califfo tradiva i compagni jihadisti: le rivelazioni degli interrogatori a Camp Bucca

Il Nuovo Califfo Abu Ibrahim Al Hashimi Al Qurashi ha tradito i fratelli di lotta? Quando non era ancora leader del movimento ma solo un dirigente della guerriglia jihadista avrebbe fornito agli Usa i ...

Libia: portavoce Haftar, ucciso il “califfo” dello Stato islamico nel sud

Bengasi, 16 set 08:36 - (Agenzia Nova) - Le forze del generale libico Khalifa Haftar rivendicano di aver ucciso il “califfo” dello Stato islamico in Libia. Il portavoce dell'autoproclamato Esercito na ...

«Dichiaro il mio sincero desiderio di cedere le mie responsabilità al prossimo esecutivo non più tardi della fine di ottobre». Sono arrivate nella tarda notte di mercoledì le dimissioni di Fayez al-Sa ...Il Nuovo Califfo Abu Ibrahim Al Hashimi Al Qurashi ha tradito i fratelli di lotta? Quando non era ancora leader del movimento ma solo un dirigente della guerriglia jihadista avrebbe fornito agli Usa i ...Bengasi, 16 set 08:36 - (Agenzia Nova) - Le forze del generale libico Khalifa Haftar rivendicano di aver ucciso il “califfo” dello Stato islamico in Libia. Il portavoce dell'autoproclamato Esercito na ...