Il mea culpa della psicologa femminista: “Se le donne non fanno più figli è anche colpa nostra” (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 Set. – Suona come un amaro (e saggio) “mea culpa” l’intervista al Corriere della Sera a Silvia Vegetti Finzi, psicologa e femminista, autrice di innumerevoli libri sulla condizione femminile e sulla maternità nonché moglie per 62 anni di Mario Vegetti, celebre studioso di filosofia antica. “Non facciamo più figli” – esordisce secca l’intervistatrice, Roberta Scorranese – e la Vegetti Finzi replica: “Ma la colpa è anche nostra”. Con “nostra” la psicologa intende “delle femministe”: “Io ho ottantadue anni, sono entrata nel movimento femminista tardi, nel 1980, ma sono poi stata molto attiva e la mia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 Set. – Suona come un amaro (e saggio) “mea” l’intervista al CorriereSera a Silvia Vegetti Finzi,, autrice di innumerevoli libri sulla condizione femminile e sulla maternità nonché moglie per 62 anni di Mario Vegetti, celebre studioso di filosofia antica. “Non facciamo più” – esordisce secca l’intervistatrice, Roberta Scorranese – e la Vegetti Finzi replica: “Ma lanostra”. Con “nostra” laintende “delle femministe”: “Io ho ottantadue anni, sono entrata nel movimentotardi, nel 1980, ma sono poi stata molto attiva e la mia ...

nhpaolocastelli : RT @IlPrimatoN: L'ammissione della nota psicologa femminista Silvia Vegetti Finzi - IlariaPaoletti1 : 'Vi abbiamo insegnato ad essere figlie e non madri. A fare carriera e non a costruire un nuovo modello di maternità… - 12qbert : RT @claudio_2022: Il mea culpa della psicologa femminista: “Se le donne non fanno più figli è anche colpa nostra” - claudio_2022 : Il mea culpa della psicologa femminista: “Se le donne non fanno più figli è anche colpa nostra”… - AretusaMoro : RT @IlPrimatoN: L'ammissione della nota psicologa femminista Silvia Vegetti Finzi -

Ultime Notizie dalla rete : mea culpa Il mea culpa della psicologa femminista: “Se le donne non fanno più figli è anche colpa nostra” Il Primato Nazionale Flavia Vento fa mea culpa. Ma è troppo tardi

"Sono uscita perché poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello ho lasciato uno dei miei sette cani cardiopatico che stava male. Ci ho pensato tutta la notte e poi ho deciso di andarmene. For ...

Il vaffa del quotidiano greco Dimokratia fa infuriare Erdogan. E Atene…

Un titolo molto forte contro Erdogan, le proteste formali di Ankara e il mea culpa di Atene – che pensa alla propria militarizzazione, mentre la Turchia continua a rivendicare le proprie istanze nell' ...

Kikko Patierno, lettera aperta alla città: "Ho sbagliato e chiedo pubblicamente scusa a tutti"

Da Francesco Cosimo Patierno detto Kikko riceviamo e pubblichiamo. "Bitonto, bitontini, tifosi ….. Avete presente la sensazione di un treno in piena corsa che vi travolge e vi porta via con sé, senza ...

"Sono uscita perché poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello ho lasciato uno dei miei sette cani cardiopatico che stava male. Ci ho pensato tutta la notte e poi ho deciso di andarmene. For ...Un titolo molto forte contro Erdogan, le proteste formali di Ankara e il mea culpa di Atene – che pensa alla propria militarizzazione, mentre la Turchia continua a rivendicare le proprie istanze nell' ...Da Francesco Cosimo Patierno detto Kikko riceviamo e pubblichiamo. "Bitonto, bitontini, tifosi ….. Avete presente la sensazione di un treno in piena corsa che vi travolge e vi porta via con sé, senza ...