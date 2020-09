I dirigenti scolastici e le richieste dei genitori: “C’è chi vorrebbe inasprire misure anti-Covid e chi non vuole rispettarle, noi tra due fuochi” (Di lunedì 21 settembre 2020) Vita dura per i dirigenti scolastici delle scuole italiane. Dopo un’estate trascorsa in ufficio a studiare linee guida, protocolli, verbali del Comitato tecnico scientifico e a progettare la ripartenza assicurando il distanziamento, ora sono presi d’assalto dalle famiglie. Alcuni papà e mamme non sempre hanno “digerito” le regole imposte. Non solo. Tra i parenti dei ragazzi ci sono anche i negazionisti e quelli che per timore che il figlio s’ammali lo tengono a casa ma pretendono la didattica a distanza. Il puzzle delle richieste che arrivano dai genitori sulle scrivanie dei presidi è vario ma sono in molti ad aver richiesto l’istruzione parentale. Il fenomeno dell’homeschooling ha preso ancor più piede nell’epoca Covid. Chi non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Vita dura per idelle scuole italiane. Dopo un’estate trascorsa in ufficio a studiare linee guida, protocolli, verbali del Comitato tecnico scientifico e a progettare la ripartenza assicurando il distanziamento, ora sono presi d’assalto dalle famiglie. Alcuni papà e mamme non sempre hanno “digerito” le regole imposte. Non solo. Tra i parenti dei ragazzi ci sono anche i negazionisti e quelli che per timore che il figlio s’ammali lo tengono a casa ma pretendono la didattica a distanza. Il puzzle delleche arrivano daisulle scrivanie dei presidi è vario ma sono in molti ad aver richiesto l’istruzione parentale. Il fenomeno dell’homeschooling ha preso ancor più piede nell’epoca. Chi non ...

GiuseppeConteIT : Domani si torna a scuola in gran parte d’Italia. Il mio messaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scola… - Palazzo_Chigi : Il video messaggio del Presidente @GiuseppeConteIT a studenti, genitori, insegnati, dirigenti scolastici e persona… - alexio747 : RT @fattoquotidiano: I dirigenti scolastici e le richieste dei genitori: “C’è chi vorrebbe inasprire misure anti-Covid e chi non vuole risp… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: I dirigenti scolastici e le richieste dei genitori: “C’è chi vorrebbe inasprire misure anti-Covid e chi non vuole risp… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: I dirigenti scolastici e le richieste dei genitori: “C’è chi vorrebbe inasprire misure anti-Covid e chi non vuole risp… -