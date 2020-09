Forrest Gump anti-cancro: lotto camminando (Di lunedì 21 settembre 2020) Pordenone, la storia di Andrea Spinelli: "Nel 2013 mi davano un mese di vita. Ho attraversato il mondo percorrendo 19mila chilometri" Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Pordenone, la storia di Andrea Spinelli: "Nel 2013 mi davano un mese di vita. Ho attraversato il mondo percorrendo 19mila chilometri"

repubblica : Andrea Spinelli, il Forrest Gump contro il cancro: “Sette anni fa i medici mi avevano dato 20 giorni di vita. Cammi… - Agenzia_Ansa : Morto lo scrittore Winston Groom, il papà di 'Forrest Gump' VIDEO #WinstonGroom #ANSA - GIUSEPP95910131 : RT @LaScuolaDiAtene: *Forse non sarò un uomo intelligente, ma so cos’è l’amore* Forrest Gump Omaggio a Winston Groom #18settembre https:/… - tonybrown67219 : @napolitanamente Secondo la mamma di Forrest Gump. ?? - fareilpaneacasa : Da quel giorno siamo sempre insieme Jenny e io, come il pane e il burro- Forrest Gump ???? -