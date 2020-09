Ferrero: “Keita è un giocatore della Samp. Su Candreva ci stiamo lavorando” (Di lunedì 21 settembre 2020) Intervistato da Sky, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha confermato che Keita Balde èormai un blucerchiato e ha poi parlato anche di Antonio Candreva: “Considero – ha detto – Keita Balde un giocatore della Sampdoria, nei prossimi giorni farà le visite mediche. Candreva? Ci stiamo lavorando”. Foto: sito Sampdoria L'articolo Ferrero: “Keita è un giocatore della Samp. Su Candreva ci stiamo lavorando” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Intervistato da Sky, il presidentedoria, Massimo, ha confermato che Keita Balde èormai un blucerchiato e ha poi parlato anche di Antonio: “Considero – ha detto – Keita Balde undoria, nei prossimi giorni farà le visite mediche.? Cilavorando”. Foto: sitodoria L'articolo: “Keita è un. Sucilavorando” proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #Calciomercato #Sampdoria, le parole di #Ferrero sulle trattative per #Keita e #Candreva - MarcoBovicelli : Massimo #Ferrero a @SkySport: “Considero #Keita Balde un giocatore della #Sampdoria, nei prossimi giorni farà le vi… - jrbasket2015 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #Sampdoria, le parole di #Ferrero sulle trattative per #Keita e #Candreva - sportli26181512 : Samp, senti Ferrero: 'E' fatta per Keita, ci proviamo per Candreva': Massimo Ferrero, presidente della Samp, ha par… - BombeDiVlad : ?? #Sampdoria, #Ferrero “ufficializza” l’arrivo di #KeitaBalde e parla della trattativa per #Candreva Le sue parole… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrero “Keita