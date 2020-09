Diletta Leotta confessione shock “Una collega mi disse di sbottonarmi la camicia” (Di lunedì 21 settembre 2020) Diletta Leotta è una delle conduttrici sportive di grande successo e sembra che sia anche una delle donne più desiderate d’Italia. L’abbiamo vista lo scorso mese di febbraio sul palco dell’Ariston, dopo che Amadeus l’aveva scelta per essere al suo fianco nella conduzione della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Oggi, Diletta è tornata anche al suo lavoro come conduttrice di Dazn. Recentemente la bella siciliana ha rilasciato un’intervista a Tv sorrisi e canzoni, nel corso della quale ha raccontato diversi aneddoti legati al suo passato ed alla sua vita privata. “Quella volta che una collega mi disse di sbottonarmi la camicia”, è questo quanto dichiarato dalla conduttrice Dazn. Diletta ... Leggi su controcopertina (Di lunedì 21 settembre 2020)è una delle conduttrici sportive di grande successo e sembra che sia anche una delle donne più desiderate d’Italia. L’abbiamo vista lo scorso mese di febbraio sul palco dell’Ariston, dopo che Amadeus l’aveva scelta per essere al suo fianco nella conduzione della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Oggi,è tornata anche al suo lavoro come conduttrice di Dazn. Recentemente la bella siciliana ha rilasciato un’intervista a Tv sorrisi e canzoni, nel corso della quale ha raccontato diversi aneddoti legati al suo passato ed alla sua vita privata. “Quella volta che unamidila camicia”, è questo quanto dichiarato dalla conduttrice Dazn....

