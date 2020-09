Commisso: «Chiesa via solo con l’offerta giusta» (Di lunedì 21 settembre 2020) Commisso cessione Chiesa – Si parla molto dei quattro giocatori della Fiorentina che hanno il contratto in scadenza nel 2022, oggetto delle attenzioni di grandi club. Commisso in realtà è pronto a confermare Milenkovic, Biraghi e Pezzella lavorando ai loro rinnovi anche a stagione in corso. Sul difensore serbo c’è il pressing del Milan, ma … L'articolo Commisso: «Chiesa via solo con l’offerta giusta» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 21 settembre 2020)cessione– Si parla molto dei quattro giocatori della Fiorentina che hanno il contratto in scadenza nel 2022, oggetto delle attenzioni di grandi club.in realtà è pronto a confermare Milenkovic, Biraghi e Pezzella lavorando ai loro rinnovi anche a stagione in corso. Sul difensore serbo c’è il pressing del Milan, ma … L'articolo: «viacon l’offerta» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gazzetta_it : Voglie del Diavolo: il #Milan si butta su #Milenkovic. E per #Chiesa decide #Commisso #calciomercato - carlolaudisa : Su #Chiesa #Milan e #Fiorentina giocano a carte coperte. Ma tutti aspettano lo sbarco di #Commisso - sportli26181512 : #Notizie #FedericoChiesa Commisso: «Chiesa via solo con l’offerta giusta»: Commisso cessione Chiesa – Si parla molt… - ultramoderato : Io che telefono a Commisso per Chiesa ma vengo rimbalzato dall’ufficio stampa: - gazz_rossonera : Calciomercato Milan – Commisso: “Chiesa via con la giusta offerta” -