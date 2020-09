Calciomercato Parma: in arrivo il difensore Osorio dal Porto (Di lunedì 21 settembre 2020) Calciomercato Parma: la nuova società presieduta da Krause è vicina al primo colpo di mercato di questa sessione dopo il proprio insediamento. Come conferma il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, il club biancoscudato acquisirà le prestazioni sportivo di Yordan Osorio, difensore venezuelano proveniente dal Porto. Osorio è arrivato in Europa giocando nel Tondela, squadra verdeoro Portoghese dalla quale lo ha prelevato il Porto nel 2017. Resta per una stagione con la maglia biancazzurra per poi trasferirsi prima al Vitoria Guimaraes e infine allo Zenit San Pietroburgo, senza però riuscire a trovare continuità nella formazione titolare. Osorio era tornato al Porto ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 settembre 2020): la nuova società presieduta da Krause è vicina al primo colpo di mercato di questa sessione dopo il proprio insediamento. Come conferma il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, il club biancoscudato acquisirà le prestazioni sportivo di Yordanvenezuelano proveniente dalè arrivato in Europa giocando nel Tondela, squadra verdeoroghese dalla quale lo ha prelevato ilnel 2017. Resta per una stagione con la maglia biancazzurra per poi trasferirsi prima al Vitoria Guimaraes e infine allo Zenit San Pietroburgo, senza però riuscire a trovare continuità nella formazione titolare.era tornato al...

allgoalsnapoli : News, approfondimenti e interviste nell'appuntamento radiofonico di Punto Nuovo Sport Show all'indomani di Parma-Na… - SNadjidine : RT @NicoSchira: Non appena verrà completata l’uscita di Antonio #Candreva, l’#Inter concluderà l’arrivo di Matteo #Darmian dal #Parma che h… - dRxKing38 : RT @NicoSchira: Non appena verrà completata l’uscita di Antonio #Candreva, l’#Inter concluderà l’arrivo di Matteo #Darmian dal #Parma che h… - BetoMcnary : RT @passione_inter: VIDEO - Calciomercato Inter, tutto su Darmian! Affare fatto con il Parma: ecco cosa manca - - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Non appena verrà completata l’uscita di Antonio #Candreva, l’#Inter concluderà l’arrivo di Matteo #Darmian dal #Parma che h… -