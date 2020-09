Azienda giapponese testa un’auto volante con conducente (Di lunedì 21 settembre 2020) La giapponese SkyDrive ha condotto il primo test pubblico di un’auto volante con a bordo un pilota umano Leggi su media.tio.ch (Di lunedì 21 settembre 2020) LaSkyDrive ha condotto il primo test pubblico di un’autocon a bordo un pilota umano

dvmbledors : @Giorgia094 io ti dico che tutte le persone italiane che ho conosciuto qui in giappone e che lavorano in un’azienda… - Desmondo90 : @DobromirVasile @loretecle @motamanet @universumvici Avere quote in una azienda poi non significa automaticamente a… - NipPopOfficial : Fans dei Pokémon udite udite: l'azienda giapponese @corp_jam lancia il nuovo Pokèmon Air di Pikachu a quattro zamp… - BooksVegBioEco : Tè Verde giapponese in comode bustine. L'azienda Destination premium ha selezionato i migliori produttori di tè bi… - AlessioLundari : Sono perfettamente a conoscenza del fatto che i giochi NES e SNES sono più facili da emulare ma stiamo parlando di… -