Appendino condannata a 6 mesi | Resto sindaco di Torino ma mi autosospendo dal M5S

Il sindaco di Torino, Chiara Appendino, è stata condannata a 6 mesi al processo Ream. Ha retto l'accusa di falso ideologico, mentre la sindaca è stata assolta da quella di abuso d'ufficio.

