Uomini e Donne, spoiler registrazione del 18 settembre: Jessica si fa un tatuaggio per Daniele (Di domenica 20 settembre 2020) Venerdì 18 settembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Come di consueto, si è parlato sia di trono classico sia over. Partendo dal primo, Jessica ha deciso di fare una “follia” per Daniele, dedicandogli un tatuaggio. Sophie, invece, ha eliminato alcuni corteggiatori. Al trono over, invece, Gemma e Paolo sembrano essersi riavvicinati, mentre Nicola è uscito con Veronica. Una coppia del parterre, inoltre, ha deciso di lasciare la trasmissione insieme per proseguire la loro storia al di fuori. spoiler Uomini e Donne trono classico Durante la registrazione di Uomini e Donne del 18 settembre ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 20 settembre 2020) Venerdì 18è stata effettuata una nuovadi. Come di consueto, si è parlato sia di trono classico sia over. Partendo dal primo,ha deciso di fare una “follia” per, dedicandogli un. Sophie, invece, ha eliminato alcuni corteggiatori. Al trono over, invece, Gemma e Paolo sembrano essersi riavvicinati, mentre Nicola è uscito con Veronica. Una coppia del parterre, inoltre, ha deciso di lasciare la trasmissione insieme per proseguire la loro storia al di fuori.trono classico Durante ladidel 18...

