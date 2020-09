Sassuolo-Cagliari 1-1 | Bourabia nel finale salva i neroverdi

(Di domenica 20 settembre 2020)si sfidano nella prima giornata della Serie A. La partita termina con il punteggio di 1-1, con le reti neldi Simeone eFinisce 1-1 il match valido per la prima giornata della Serie A tra. Al gol di Simeone, rispondenei minuti finali. Per Di Francesco un punto conquistato al suo esordio sulla panchina dei sardi. La partita Isi rendono subito pericolosi con una conclusione di Berardi, di poco a lato. Ci prova anche Caputo, ma il tiro è debole e Cragno blocca facilmente il pallone. Ilsi vede solo neldi tempo, con un colpo di testa di Simeone che termina alto di poco.Al 45° occasionecon un colpo ...

Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Cagliari 0-1, rete di Simeone G. (CAG) - OptaPaolo : 17 - Il Sassuolo ha effettuato 17 conclusioni nel primo tempo contro il Cagliari: i neroverdi non hanno mai tentato… - Gazzetta_it : Il #Sassuolo spreca, Simeone illude il #Cagliari. La pareggia Bourabia. Finisce 1-1 - IamCALCIO : Sassuolo-Cagliari 1-1, la pareggia Bourabia su punzione - messpfc : @ceni2005 era jogo do sassuolo x cagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Cagliari

Termina 1- 1 il confronto tra Sassuolo e Cagliari con e reti di Simeone e Bourabia, tutte nella ripresa. Il Sassuolo domina il primo tempo, ma non riesce a concretizzare le occasioni, nella ripresa il ...REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Termina 1-1 la sfida tra Sassuolo e Cagliari nella prima giornata della Serie A 2020/21. Si decide tutto nel secondo tempo: Simeone al 77' sblocca il risultato (si vede ann ...Comincia con un pareggio in trasferta il nuovo campionato in serie A del Cagliari. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i rossoblù hanno subito la pressione del Sassuolo, che nella prima parte della gara ...