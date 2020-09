Sassaiola contro la polizia dal centro migranti di Monastir (Di domenica 20 settembre 2020) Fonte foto: Sap Cagliari 1Sezione: Cronache Tag: polizia di Stato accoglienza migranti Francesca Galici Lancio di sassi contro la polizia impegnata nelle operazioni di controllo presso il centro di accoglienza di Monastir: fortunatamente nessun ferito tra gli agenti Sassaiola contro la polizia al centro migranti di Monastir, alle porte di Cagliari. Un migrante algerino ha scagliato con violenza alcuni grossi massi verso le forze dell'ordine impegnate all'esterno dela struttura. Fortunatamente nessun agente è stato colpito ma i sassi ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 settembre 2020) Fonte foto: Sap Cagliari 1Sezione: Cronache Tag:di Stato accoglienzaFrancesca Galici Lancio di sassilaimpegnata nelle operazioni dillo presso ildi accoglienza di: fortunatamente nessun ferito tra gli agentilaaldi, alle porte di Cagliari. Un migrante algerino ha scagliato con violenza alcuni grossi massi verso le forze dell'ordine impegnate all'esterno dela struttura. Fortunatamente nessun agente è stato colpito ma i sassi ...

Ancora tensione al centro migranti di Monastir. Dopo le fughe e le risse tra gli ospiti delle ultime settimane, oggi un altro gravissimo episodio che allunga la striscia di ordinaria violenza all'inte ...

TORINO. Dana Lauriola, portavoce dell'ala dura del movimento No Tav, avrebbe dimostrato, con la sua storia di denunce e condanne, seppure non definitive, di non aver compreso la gravità degli atteggia ...

Sassaiola contro i poliziotti al centro migranti di Monastir. Nella tarda mattinata di oggi dal tetto della struttura (dove da tempo la situazione è incandescente secondo gli sos lanciati dal sindacat ...

