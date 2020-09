"Questo integratore vi protegge dal Covid". Sconvolgente, la scoperta che potrebbe salvarci (Di domenica 20 settembre 2020) Una proteina protegge dal Covid-19. La scoperta è tutta italiana. Massimo Andreoni, direttore dell'unità Malattie infettive dell'università Tor Vergata, ha commentato a "Cusano Italia TV" i risultati di uno studio su un campione di 50 soggetti, prossimo alla pubblicazione, condotto in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma e l'Università di Padova: "La proteina lattoferrina sta dimostrando di avere un'efficacia contro il Covid-19, riducendo i tempi di eliminazione del virus nei soggetti con pochi sintomi o paucisintomatici. I risultati in vitro evidenziano che il farmaco è stato in grado di bloccare l'attacco del SarsCov2 alle cellule mentre sull'uomo ha ridotto i tempi di eliminazione del virus nei ... Leggi su iltempo (Di domenica 20 settembre 2020) Una proteinadal-19. Laè tutta italiana. Massimo Andreoni, direttore dell'unità Malattie infettive dell'università Tor Vergata, ha commentato a "Cusano Italia TV" i risultati di uno studio su un campione di 50 soggetti, prossimo alla pubblicazione, condotto in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma e l'Università di Padova: "La proteina lattoferrina sta dimostrando di avere un'efficacia contro il-19, riducendo i tempi di eliminazione del virus nei soggetti con pochi sintomi o paucisintomatici. I risultati in vitro evidenziano che il farmaco è stato in grado di bloccare l'attacco del SarsCov2 alle cellule mentre sull'uomo ha ridotto i tempi di eliminazione del virus nei ...

