PlayStation 5 vs Xbox Series X, sviluppo più facile sulla console Sony secondo Digital Foundry (Di domenica 20 settembre 2020) secondo le ultime dichiarazioni di Digital Foundry, sembra che PlayStation 5 sia un ambiente di sviluppo semplice e facile da sfruttare, specialmente rispetto alla concorrente Xbox Series X.Nel suo ultimo video, Richard Leadbetter di DF avrebbe raccolto le testimonianze di alcuni sviluppatori, i quali avrebbero riferito quanto segue:"Ogni sviluppatore con cui ho parlato e che sta attualmente lavorando su PS5 non fa altro che lodare la facilità di sviluppo di questa console, dato che sostanzialmente si tratta dello stesso ambiente di sviluppo di PS4, con la possibilità di scalare gli elementi del gioco per sfruttare le potenzialità del nuovo hardware. Non posso sottolineare ... Leggi su eurogamer (Di domenica 20 settembre 2020)le ultime dichiarazioni di, sembra che5 sia un ambiente disemplice eda sfruttare, specialmente rispetto alla concorrenteX.Nel suo ultimo video, Richard Leadbetter di DF avrebbe raccolto le testimonianze di alcuni sviluppatori, i quali avrebbero riferito quanto segue:"Ogni sviluppatore con cui ho parlato e che sta attualmente lavorando su PS5 non fa altro che lodare la facilità didi questa, dato che sostanzialmente si tratta dello stesso ambiente didi PS4, con la possibilità di scalare gli elementi del gioco per sfruttare le potenzialità del nuovo hardware. Non posso sottolineare ...

