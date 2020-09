Moto GP, GP Emilia Romagna. Rossi: “E’ un peccato, giornata difficile” (Di domenica 20 settembre 2020) “È un peccato, è stata una giornata difficile. Purtroppo alla staccata 4 eravamo in un bel gruppone e c’era tanta confusione. Ho pizzicato la leva del freno davanti e mi si è chiusa, purtroppo ho commesso un errore“. È questo il commento di Valentino Rossi al termine del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, concluso anzitempo con un ritiro a 11 giri dalla fine in una gara condizionata da una caduta. “Dopo la caduta ho provato a continuare soltanto per vedere che passo avevo – ha detto il pilota della Yamaha ai microfoni di Sky Sport MotoGP -. Abbiamo perso dei punti importanti e ora pensiamo già alla pRossima settimana”. Focus già sulla pRossima ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) “È un, è stata unadifficile. Purtroppo alla staccata 4 eravamo in un bel gruppone e c’era tanta confusione. Ho pizzicato la leva del freno davanti e mi si è chiusa, purtroppo ho commesso un errore“. È questo il commento di Valentinoal termine del Gran Premio dell’e della Riviera di Rimini, concluso anzitempo con un ritiro a 11 giri dalla fine in una gara condizionata da una caduta. “Dopo la caduta ho provato a continuare soltanto per vedere che passo avevo – ha detto il pilota della Yamaha ai microfoni di Sky SportGP -. Abbiamo perso dei punti importanti e ora pensiamo già alla pma settimana”. Focus già sulla pma ...

SkySportMotoGP : ?? ROMANO FENATI VINCE IN MOTO 3!! ?? GARA SPETTACOLARE!! ???? Doppietta tricolore a Misano ???? ? 1????? @RomanoFenati 2?… - SkySportMotoGP : ?? ENEA BASTIANINI VINCE A MISANO!! ?? Doppia interruzione per pioggia in #Moto2!! ???? Doppietta tricolore nell’… - SkySportMotoGP : #Moto2 e #Moto3, la diretta del GP dell'Emilia Romagna a Misano sul canale 208 #EmiliaRomagnaGP ???? #SkyMotori… - lucabrotto : RT @SkySportMotoGP: ?? ROMANO FENATI VINCE IN MOTO 3!! ?? GARA SPETTACOLARE!! ???? Doppietta tricolore a Misano ???? ? 1????? @RomanoFenati 2????? C… - sportface2016 : #MotoGP, #GPEmiliaRomagna. #Rossi: 'Ho pizzicato la leva del freno davanti e mi si è chiusa, purtroppo ho commesso… -