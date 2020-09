Migranti, è record di sbarchi a Lampedusa: 26 in meno di 24 ore (Di lunedì 21 settembre 2020) record di sbarchi a Lampedusa. In meno di 24 ore nell’isola ne sono avvenuti 26. Non è ancora certo il numero dei Migranti Proseguono le ondate di sbarchi nell’isola di Lampedusa e il numero aumenta rapidamente: 26 solo nelle ultime 24 ore. Le imbarcazioni sono state avvistate dalla Guardia Costiera che si è occupata dei … Questo articolo Migranti, è record di sbarchi a Lampedusa: 26 in meno di 24 ore è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 21 settembre 2020)di. Indi 24 ore nell’isola ne sono avvenuti 26. Non è ancora certo il numero deiProseguono le ondate dinell’isola die il numero aumenta rapidamente: 26 solo nelle ultime 24 ore. Le imbarcazioni sono state avvistate dalla Guardia Costiera che si è occupata dei … Questo articolo, èdi: 26 indi 24 ore è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

MediasetTgcom24 : Migranti, 26 sbarchi in 24 ore a Lampedusa: è record #lampedusa - BarbySavino : RT @MediasetTgcom24: Migranti, 26 sbarchi in 24 ore a Lampedusa: è record #lampedusa - galax64716705 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, 26 sbarchi in 24 ore a Lampedusa: è record #lampedusa - CorriereQ : Migranti: 26 sbarchi in 24 ore a Lampedusa, è record - giandomenic45 : RT @hele_fr: Migranti, 26 sbarchi in 24 ore a #Lampedusa: è record. Essendo evidentemente incapace la #Lamorgese e il ministro della difesa… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti record ++ Migranti: 26 sbarchi in 24 ore a Lampedusa, è record ++ Agenzia ANSA Migranti: 26 sbarchi in 24 ore a Lampedusa, è record

Altri undici barchini, con circa 300 migranti a bordo, sono stati soccorsi nelle ultime ore a Lampedusa dove nel giro di 24 ore è stata raggiunta la cifra record di 26 sbarchi, più di uno all'ora. Anc ...

Covid-19, nuovo record di contagi nel Regno Unito: oltre 4.400 in 24 ore

I nuovi contagi sono 1.639, che portano il totale a 296.259. La Regione Sicilia comunica che dei 98 nuovi casi positivi di oggi, 1 è migrante. La Protezione Civile… Leggi ...

Coronavirus, bollettino del 18 settembre: impennata di casi in Sicilia +179

Sono 179 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore, il record in Sicilia: mai così tanti contagi in un giorno sull'Isola. Di questi 21 sono ospiti della Comunità di Biagio Conte ...

Altri undici barchini, con circa 300 migranti a bordo, sono stati soccorsi nelle ultime ore a Lampedusa dove nel giro di 24 ore è stata raggiunta la cifra record di 26 sbarchi, più di uno all'ora. Anc ...I nuovi contagi sono 1.639, che portano il totale a 296.259. La Regione Sicilia comunica che dei 98 nuovi casi positivi di oggi, 1 è migrante. La Protezione Civile… Leggi ...Sono 179 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore, il record in Sicilia: mai così tanti contagi in un giorno sull'Isola. Di questi 21 sono ospiti della Comunità di Biagio Conte ...