I funghi meglio dell'ospedale: «Solo due infortuni in un mese»

La Rega chiamata in causa solo due volte da fungiatt in difficoltà: «Non abbiamo notato nessuna recrudescenza».

I funghi meglio dell'ospedale: «Solo due infortuni in un mese»

Escursioni in montagna in autunno: in sicurezza, con prudenza e con il rispetto dell'ambiente e degli altri

Proseguono i suggerimenti di Luca Giraudo sul comportamento da adottare durante un’escursione nel periodo autunnale nelle nostre belle vallate per evitare incidenti e infortuni legati a pericoli che s ...

I consigli del Soccorso alpino ai cercatori di funghi: “Ecco come evitare incidenti”

La ricerca dei funghi è una passione meravigliosa che avvicina le persone all’ambiente naturale non disdegnando altri aspetti, quelli culinari, ad esempio, altrettanto gratificanti. Parlare di funghi ...

I 3 migliori pub di Monte di Procida

Monte di Procida è la parte estrema della Penisola Flegrea, un promontorio dei Campi Flegrei situato di fronte l’isola di Procida da cui è separata da uno stretto tratto di mare (il Canale di Procida) ...

