Grande Fratello Vip | Adua pronta ad abbandonare | “Non so se ho fatto la scelta giusta”

Dopo l'uscita di Flavia Vento dalla casa del Grande Fratello Vip, anche un'altra concorrente starebbe riflettendo sulla sua permanenza nel reality. Si tratta di Adua Del Vesco, che solo ieri era decisa a lasciare il programma. Cosa è successo? "Non so se rimanere" – È successo ieri, durante una serata festosa dove i vari concorrenti stavano …

Dopo il suo mancato ingresso nella casa del Grande Fratello, che doveva avvenire ieri, Paolo Brosio è stato contato da Roberto Alessi, di Novella 2000, per spiegare al pubblico il delicato momento. Ve ...

Il marito di Stefania Orlando ad Antonella Elia: “Ti abbiamo invitata alle nozze per affetto”

Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, interviene nella polemica nata al GF Vip tra sua moglie e Antonella Elia, che ha accusato Orlando di aver parlato male di lei e le ha chiesto il perché ...

GF Vip, la concorrente spiazza tutti: “Sto male”, lo sfogo in lacrime

GF Vip, la concorrente in lacrime spiazza tutti: “Non so se rimanere”, cosa è accaduto nella Casa più spiata della tv. GF Vip, la concorrente in lacrime spiazza tutti: “Non so se rimanere”, lo sfogo è ...

