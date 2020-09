Gattuso: “Osimhen ha una marcia in più. Koulibaly? Vorrei tenerlo” (Di domenica 20 settembre 2020) Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, dopo la vittoria sul Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN, queste le parole del tecnico calabrese: “Per giocare a calcio bisogna correre, con la qualità e basta non si va da nessuna parte. Osimhen? Sappiamo che lui ha una marcia in più ma dobbiamo dare protezione alla squadra, la scelta è stata quella giusta, sapevamo che nell’ultima mezz’ora ci avrebbe permesso di fare la differenza. “Negli ultimi minuti abbiamo commesso delle disattenzioni, su questo dobbiamo migliorare e guardare questi piccoli particolari. Di Osimhen mi ha colpito la sua serietà, non dimentica da dove è partito e i sacrifici che ha fatto. Si è costruito da solo, e complimenti a lui per la voglia. E’ un ragazzo giovane con la testa di un 40enne, spero che non ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020) Il tecnico del Napoli, Gennaro, dopo la vittoria sul Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN, queste le parole del tecnico calabrese: “Per giocare a calcio bisogna correre, con la qualità e basta non si va da nessuna parte. Osimhen? Sappiamo che lui ha unain più ma dobbiamo dare protezione alla squadra, la scelta è stata quella giusta, sapevamo che nell’ultima mezz’ora ci avrebbe permesso di fare la differenza. “Negli ultimi minuti abbiamo commesso delle disattenzioni, su questo dobbiamo migliorare e guardare questi piccoli particolari. Di Osimhen mi ha colpito la sua serietà, non dimentica da dove è partito e i sacrifici che ha fatto. Si è costruito da solo, e complimenti a lui per la voglia. E’ un ragazzo giovane con la testa di un 40enne, spero che non ...

PIERPARDO : Ottimo impatto di #Osimhen. Interessante il #Napoli iperoffensivo. Non so se sarà il modulo di partenza ma può dive… - Maurizio62 : @ArabaFenice1078 A Gattuso non piacciono i portieri che parano, come è chiaro che gli manchi il coraggio per fare l… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Il commento di #Gattuso a #Dazn - sscalcionapoli1 : Pardo: 'Ottimo Osimhen, interessante il Napoli iperoffensivo di Gattuso' #ForzaNapoliSempre #ParmaNapoli - MarekNapoli : RT @napolimagazine: PRESS CONFERENCE - Gattuso: 'Osimhen? Con lui è troppo facile, non ho nessun merito' -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso “Osimhen Politano prumosso! Trasette e ppoco doppo mettette 'a firma sott'ô tre a uno IlNapolista