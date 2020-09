Gara MotoGP GP Emilia Romagna 2020, trionfo di Vinales (Di domenica 20 settembre 2020) Maverick Vinales vince la Gara del GP d’Emilia Romagna 2020 della MotoGP davanti a Mir e Pol Espargaro. Dovizioso ancora leader del mondiale. Caduta per Rossi e Bagnaia. Prima parte di Gara Alla partenza Miller parte benissimo e supera Vinales, il quale però risorpassa il pilota australiano alla curva Rio. Dietro Bagnaia si trova già in terza posizione e si mette ai tubi di scarico del suo compagno di squadra. Nel frattempo caduta di Aleix Espargaro che coinvolge anche Franco Morbidelli. Al secondo giro Bagnaia supera Miller e sale in seconda posizione, ma due nuovi colpi di scena ci sono in questa Gara perché cadono anche Valentino Rossi e Brad Binder, segno di come la pista in alcune parti non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 settembre 2020) Maverickvince ladel GP d’delladavanti a Mir e Pol Espargaro. Dovizioso ancora leader del mondiale. Caduta per Rossi e Bagnaia. Prima parte diAlla partenza Miller parte benissimo e supera, il quale però risorpassa il pilota australiano alla curva Rio. Dietro Bagnaia si trova già in terza posizione e si mette ai tubi di scarico del suo compagno di squadra. Nel frattempo caduta di Aleix Espargaro che coinvolge anche Franco Morbidelli. Al secondo giro Bagnaia supera Miller e sale in seconda posizione, ma due nuovi colpi di scena ci sono in questaperché cadono anche Valentino Rossi e Brad Binder, segno di come la pista in alcune parti non ...

SkySportMotoGP : ?? ROMANO FENATI VINCE IN MOTO 3!! ?? GARA SPETTACOLARE!! ???? Doppietta tricolore a Misano ???? ? 1????? @RomanoFenati 2?… - SkySportMotoGP : ?? Ferrari vince Gara-2 di #MotoE a sale in vetta al Mondiale! ?? Doppietta italiana ???? ? Caduta per Aegerter, coinv… - SkySportMotoGP : ?? Piove a Misano, #Moto2 interrotta due volte, piloti ai box in attesa della terza ripresa della gara… - RossiELaRossa : Vittoria in #MotoGP per Viñales, secondo Mir e terzo Pol Espargaro. Caduta per Rossi a inizio gara e per Bagnaia, c… - ducachef : RT @GrAnzianoRossi: Chi è sto Mir che sorpassa sempre agli ultimi giri? Facile eh entrare a fine gara... #EmiliaRomagnaGP #MotoGP #MisanoGP -