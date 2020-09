Florenzi: «Semplice scegliere il PSG. È successo tutto in due giorni» (Di domenica 20 settembre 2020) Alessandro Florenzi ha parlato della scelta di lasciare la Roma: le dichiarazioni dell’esterno del Paris Saint-Germain Alessandro Florenzi, esterno del Paris Saint-Germain, ha parlato ai microfoni di Telefoot della scelta di lasciare la Roma. PSG – «Parigi è una delle città più belle del mondo, tutti i miei compagni mi hanno fatto sentire il benvenuto. È stata una scelta facile per me, è successo tutto in due giorni e mezzo. Questa è una delle squadre più forti al mondo, l’obiettivo numero uno è vincere la Champions League». LIGUE 1 – «Sono felice di scoprire un nuovo campionato dopo la Serie A e la Liga, ora non vedo l’ora di mettermi alla prova in Ligue 1. Il mio obiettivo sarà quello di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Alessandroha parlato della scelta di lasciare la Roma: le dichiarazioni dell’esterno del Paris Saint-Germain Alessandro, esterno del Paris Saint-Germain, ha parlato ai microfoni di Telefoot della scelta di lasciare la Roma. PSG – «Parigi è una delle città più belle del mondo, tutti i miei compagni mi hanno fatto sentire il benvenuto. È stata una scelta facile per me, èin duee mezzo. Questa è una delle squadre più forti al mondo, l’obiettivo numero uno è vincere la Champions League». LIGUE 1 – «Sono felice di scoprire un nuovo campionato dopo la Serie A e la Liga, ora non vedo l’ora di mettermi alla prova in Ligue 1. Il mio obiettivo sarà quello di ...

