Flavia Vento e Biagio D’Anelli stanno ancora insieme? Il suo bel gesto

(Di domenica 20 settembre 2020) Questo articoloD’Anelli? Il suo belD’Anelli? Undell’uomo fa tornare sotto la luce della ribalta il loro rapporto.una volta protagonista. Dopo il suo addio, dopo appena pochi giorni alla casa del ‘Grande Fratello Vip’, la soubrette sarà oggi ospite a ‘Live – Non è la D’Urso. Si parlerà …

trash_italiano : FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ???????????? #GFVIP - GrandeFratello : Flavia Vento ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di #GFVIP per motivi personali. - GrandeFenice : RT @nonesisteLud: Flavia Vento, che s’addà fa p’ campa’! #rieducational #schoolofblob #blob - papoblob : RT @nonesisteLud: Flavia Vento, che s’addà fa p’ campa’! #rieducational #schoolofblob #blob - EmanueleGarbero : Sareste contenti se Flavia Vento rientrasse in casa? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Flavia Vento

Corriere della Sera

Dopo il debutto fiacco per “Grande Fratello” c’è stato un ulteriore ridimensionamento: 400 mila spettatori in meno rispetto all’esordio di lunedì e 4 punti di share in meno. Tutto ciò nonostante l’i ...Flavia Vento torna al Gf vip: la showgirl ha voluto dire la sua sulla sua uscita, ma scatta una lite furiosa con Patrizia De Blanck. Flavia Vento è tornata al Gf vip e ha voluto dare delle spiegazioni ...Flavia Vento è sempre stata un personaggio molto particolare. Ma il flirt che ha confessato tempo fa ha davvero colpito tutti. Una settimana da vera e propria protagonista. Anche se la frase più giust ...