F1, GP dell’Emilia Romagna a porte aperte: 13.000 spettatori sugli spalti (Di domenica 20 settembre 2020) Formula 1, al GP di Imola 13.000 spettatori sugli spalti. Le informazioni sui biglietti e le modalità di acquisto. Formula 1, il GP di Imola si corre a porte (parzialmente) aperte al pubblico. Potranno accedere all’impianto 13.000 persone circa. Da martedì 22 settembre il via alla vendita dei biglietti. F1, al GP di Imola 13.000 tifosi Alla luce della nuova ordinanza della Regione Emilia-Romagna e grazie anche al passo in avanti del governo, in occasione del GP di Imola, in programma dal 31 ottobre al 1 novembre, potranno accedere all’Autodromo 13.147 tifosi in ognuna delle giornate del fine settimana di gara. “I biglietti saranno disponibili dalle ore 18.00 on line sul sito ticketone.it. Per la prima volta, esclusivamente per il Formula 1 ... Leggi su newsmondo (Di domenica 20 settembre 2020) Formula 1, al GP di Imola 13.000. Le informazioni sui biglietti e le modalità di acquisto. Formula 1, il GP di Imola si corre a(parzialmente)al pubblico. Potranno accedere all’impianto 13.000 persone circa. Da martedì 22 settembre il via alla vendita dei biglietti. F1, al GP di Imola 13.000 tifosi Alla luce della nuova ordinanza della Regione Emilia-e grazie anche al passo in avanti del governo, in occasione del GP di Imola, in programma dal 31 ottobre al 1 novembre, potranno accedere all’Autodromo 13.147 tifosi in ognuna delle giornate del fine settimana di gara. “I biglietti saranno disponibili dalle ore 18.00 on line sul sito ticketone.it. Per la prima volta, esclusivamente per il Formula 1 ...

MotoGP : Good morning and welcome to... ?? The Gran Premio TISSOT dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini at the Misan… - emergenzavvf : Motori accesi e pronti per il via, come su una griglia di partenza... Ma quella vera è oltre il cancello. Inizia la… - SkySportMotoGP : #Moto2 e #Moto3, la diretta del GP dell'Emilia Romagna a Misano sul canale 208 #EmiliaRomagnaGP ???? #SkyMotori… - infoitsport : GP dell'Emilia Romagna: in Moto3 Romano Fenati is back (proprio a Misano) - corsedimoto : LIVE MOTOGP - La diretta della gara di Misano-2 #MotoGP. La cronaca in diretta, con pre-gara, aggiornamenti e comme… -

Ultime Notizie dalla rete : dell’Emilia Romagna Riapertura stadi, Spadafora: «Nessun liberi tutti, presto le regole per gli altri sport» Corriere della Sera