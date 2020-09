Djokovic-Schwartzman in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali 2020 (Di domenica 20 settembre 2020) Novak Djokovic e Diego Schwartzman sono i finalisti degli Internazionali BNL d’Italia 2020, superiori rispettivamente a Casper Ruud e Denis Shapovalov. Lo scontro promette grandi emozioni, in quanto caratterizzato da atleti con stili di gioco marcatamente differenti. Il match andrà in scena lunedì 21 settembre, non prima delle ore 17.00: diretta televisiva su Sky Sport (canale 201 o 204) e SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming sulla piattaforma Sky Go e sul sito ufficiale dell’emittente SuperTennis. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Novake Diegosono i finalisti degliBNL d’Italia, superiori rispettivamente a Casper Ruud e Denis Shapovalov. Lo scontro promette grandi emozioni, in quanto caratterizzato da atleti con stili di gioco marcatamente differenti. Il match andrà in scena lunedì 21 settembre, non prima delle ore 17.00:televisiva su Sky Sport (201 o 204) e SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livesulla piattaforma Sky Go e sul sito ufficiale dell’emittente SuperTennis. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito.

