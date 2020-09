Cremona | aereo per paracadutisti prende fuoco e precipita | due morti

(Di domenica 20 settembre 2020) Unto al suolo dopo aver presonella mattinata di oggi a Livrasco, frazione di Castelverde (): due le vittime. Tragedia nella mattinata di oggi a Livrasco, frazione del comune di Castelverde, in provincia di. Unutilizzato per il lancio diha presoed èto schiantandosi al … L'articolo proviene da YesLife.it.

emergenzavvf : ?? #Cremona, precipitato piccolo aereo nella zona di Castel Verde. Due gli occupanti deceduti, i #vigilidelfuoco han… - TgrRaiTrentino : +++Precipita un aereo di #paracadutisti a #Cremona. Una delle due vittime è Alessandro Tovazzi, 41 anni di Arco. - Marco03500645 : RT @emergenzavvf: ?? #Cremona, precipitato piccolo aereo nella zona di Castel Verde. Due gli occupanti deceduti, i #vigilidelfuoco hanno spe… - worldnews911 : Cremona, impatto in volo tra un paracadutista e l’aereo: morto il pilota e un parà. Salvi gli altri - FlyEuropeTV : Cremona, impatto in volo tra un paracadutista e l'aereo: morto il pilota e un parà. Salvi gli altri -

Ultime Notizie dalla rete : Cremona aereo

«Ho sentito un rumore strano, mi sono girato e ho visto l aereo che scendeva volteggiando, poi è caduto in picchiata, ho visto fumo e pezzi». Mario tinelli, pensionato di 75 anni, cacciatore è il test ...CREMONA - Un piccolo aereo impegnato in un’attività di lancio paracadutisti è precipitato nella zona di Castel Verde, nei pressi dell’aeroporto di Migliaro, da dove era decollato, nel Cremonese. I due ...Dramma a Cremona. Un velivolo utilizzato per il lancio di paracadutisti è precipitato attorno alle 10 per cause ancora da accertare e ha preso fuoco. Al momento sono due le vittime accertate e i vigil ...