Coronavirus, i numeri in chiaro. Pregliasco: «Se c’è un disastro nelle scuole lo vedremo fra due settimane. Questa pandemia è un iceberg: ma ora lo controlliamo» (Di domenica 20 settembre 2020) Come solitamente avviene di domenica, calano i tamponi (Questa volta di circa 20mila unità), ma purtroppo non diminuiscono di molto i contagi: stando al bollettino di oggi i nuovi positivi al Coronavirus sono +1.587, circa 50 in meno rispetto a ieri. Come sottolinea l’epidemiologo e direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco, l’aumento complessivo conferma quanto contenuto nel report settimanale dell’Iss, «ovvero che l’aumento dei casi, ancora sotto controllo in termini di capacità di azione, ha una presenza di focolai in quasi tutte le province». «Si tratta di un dato atteso – aggiunge Pregliasco – perché siamo in un andamento endemico della malattia». Cosa intende per “andamento ... Leggi su open.online (Di domenica 20 settembre 2020) Come solitamente avviene di domenica, calano i tamponi (volta di circa 20mila unità), ma purtroppo non diminuiscono di molto i contagi: stando al bollettino di oggi i nuovi positivi alsono +1.587, circa 50 in meno rispetto a ieri. Come sottolinea l’epidemiologo e direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano, Fabrizio, l’aumento complessivo conferma quanto contenuto nel report settimanale dell’Iss, «ovvero che l’aumento dei casi, ancora sotto controllo in termini di capacità di azione, ha una presenza di focolai in quasi tutte le province». «Si tratta di un dato atteso – aggiunge– perché siamo in un andamento endemico della malattia». Cosa intende per “andamento ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nel #RegnoUnito multa a chi viola l'isolamento. In #India, oltre 92mila casi in un giorno. #Francia a… - giornalettismo : Ricordate quando #Salvini e #Meloni dicevano che il governo faceva terrorismo sui numeri del #Coronavirus per rinvi… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, allarme dell'Oms: 'Trend grave in Europa, i numeri siano una sveglia: i nuovi casi settimanali hanno s… - cpetacci : RT @RizzoGiov: @gu3rrat0 @AlbertoBagnai In Sicilia intanto non cambia nulla..... perché fanno comodo ai numeri gli immigrati positivi!! In… - LiKytai8 : RT @RizzoGiov: @gu3rrat0 @AlbertoBagnai In Sicilia intanto non cambia nulla..... perché fanno comodo ai numeri gli immigrati positivi!! In… -