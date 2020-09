Barbara Corvi | sparita nel nulla da 11 anni | indagati marito e cognato

CorriereUmbria : Amelia, donna scomparsa. Un testimone: 'Quel giorno il marito era sconvolto' #amelia #terni #barbaracorvi… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Barbara Corvi: La moglie di un fratello del marito, Angela Costantino, fu uccisa e il suo corpo fatto sparire. Oggi il… - RanieriDario : RT @chilhavistorai3: Barbara Corvi: La moglie di un fratello del marito, Angela Costantino, fu uccisa e il suo corpo fatto sparire. Oggi il… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Barbara Corvi: La moglie di un fratello del marito, Angela Costantino, fu uccisa e il suo corpo fatto sparire. Oggi il… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Barbara Corvi: La moglie di un fratello del marito, Angela Costantino, fu uccisa e il suo corpo fatto sparire. Oggi il… -

“Roberto era sconvolto... e aveva gli occhi gonfi come chi avesse pianto”. E' uno dei passaggi della testimonianza resa da un conoscente di Roberto Lo Giudice il giorno della scomparsa della moglie, B ...Il marito di Barbara Corvi ora indagato, insieme al fratello, per la morte della moglie, scoprì il tradimento della donna il giorno prima della scomparsa. E agli inquirenti raccontò che, preso dalla r ..."Sono undici anni che chiediamo verità e non smetteremo mai di farlo". Irene è una delle sorelle di Barbara Corvi e da quando la mamma di Montecampano è svanita nel nulla non ha mai smesso di cercarla ...