Votare, una decisione inevitabile (Di sabato 19 settembre 2020) Il referendum popolare costituzionale, l’aggiunta di confermativo non ha alcun supporto costituzionale (art. 138) e normativo (art. 15 l.n. 352/1970), non ha quorum, quindi ogni decisione diversa dal voto (astensione, scheda bianca o nulla), qualunque sia la motivazione nobile o opportunista, che sia, è irrilevante. Nel caso concreto, stando ai sondaggi pubblicati, è un sostegno diretto alla conferma di una revisione costituzionale incostituzionale, per violazione di un “principio supremo”, l’uguaglianza iniziale dei cittadini intangibile secondo la sentenza della Consulta n. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 19 settembre 2020) Il referendum popolare costituzionale, l’aggiunta di confermativo non ha alcun supporto costituzionale (art. 138) e normativo (art. 15 l.n. 352/1970), non ha quorum, quindi ognidiversa dal voto (astensione, scheda bianca o nulla), qualunque sia la motivazione nobile o opportunista, che sia, è irrilevante. Nel caso concreto, stando ai sondaggi pubblicati, è un sostegno diretto alla conferma di una revisione costituzionale incostituzionale, per violazione di un “principio supremo”, l’uguaglianza iniziale dei cittadini intangibile secondo la sentenza della Consulta n. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

marattin : E con una consigliera regionale che invita a votare si per “un sacco di ragioni che non vi dico perché vi annoiereb… - AnnalisaChirico : Domani tutti al seggio con la mascherina! Non c’è motivo per non recarsi a votare. Servono ottimismo e responsabili… - LottiLuca : Siamo chiamati a votare il futuro della Toscana. La nostra splendida regione. È un voto importante per la #Toscana… - gieffeci71 : RT @NinaRicci_us: Una 'confidenza'. Lo sanno pure nel Burkina Faso che la Lega è nel mirino e questi parlano di 'confidenza'. Miserabili. P… - itimonitancredi : @virginiaraggi @Retake_Roma Bella iniziativa Sig.ra Sindaca Raggi. Un po’ di manutenzione e pulizia al parco giochi… -

Ultime Notizie dalla rete : Votare una Votare, una decisione inevitabile | il manifesto Il Manifesto Votare, una decisione inevitabile

La questione giovanile e la sinistra Da dove ripartire Università, questioni di merito Senza fine Diffamazione Scorie ai nativi ...

Un calcio al virus, ma il pallone è sempre più sgonfio

Da oggi si riparte, via alle ostilità. No, non ho alcuna intenzione di rompere il silenzio elettorale sul referendum per il taglio dei parlamentari. A proposito, fate un po’ come vi pare, votate secon ...

Elezioni regionali: chiamati alle urne 1.341.362 elettori. Per la prima volta si vota senza listino e con doppia preferenza di genere

Saranno 1.341.362 gli elettori liguri chiamati alle urne domenica 20 e lunedì 21 settembre per eleggere il presidente di Regione Liguria insieme ai 30 componenti dell’assemblea legislativa e ad esprim ...

La questione giovanile e la sinistra Da dove ripartire Università, questioni di merito Senza fine Diffamazione Scorie ai nativi ...Da oggi si riparte, via alle ostilità. No, non ho alcuna intenzione di rompere il silenzio elettorale sul referendum per il taglio dei parlamentari. A proposito, fate un po’ come vi pare, votate secon ...Saranno 1.341.362 gli elettori liguri chiamati alle urne domenica 20 e lunedì 21 settembre per eleggere il presidente di Regione Liguria insieme ai 30 componenti dell’assemblea legislativa e ad esprim ...