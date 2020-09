Tutti gli ospiti di I Love Beirut, il concerto di Mika per il Libano in streaming il 19 settembre (Di sabato 19 settembre 2020) Mika annuncia gli ospiti di I Love Beirut, il concerto speciale che si terrà stasera in streaming su YouTube, in tutto il mondo. Per accedere alla visione del concerto è necessario acquistare i biglietti su TicketMaster, i cui proventi supporteranno il Libano e i libanesi attraverso donazioni a due associazioni: la Croce Rossa libanese e Save The Children Libano. Mika si esibirà per il suo Libano in uno show intimo ed acustico. Non sarà solo, però. Con lui ci saranno alcuni amici, artisti come Danna Paola, Laura Pausini, Rufus Wainwright, Salma Hayek e molti altri. Laura Pausini ha registrato la sua esibizione nella cornice del Colosseo, a Roma: la sua ... Leggi su optimagazine (Di sabato 19 settembre 2020)annuncia glidi I, ilspeciale che si terrà stasera insu YouTube, in tutto il mondo. Per accedere alla visione delè necessario acquistare i biglietti su TicketMaster, i cui proventi supporteranno ile i libanesi attraverso donazioni a due associazioni: la Croce Rossa libanese e Save The Childrensi esibirà per il suoin uno show intimo ed acustico. Non sarà solo, però. Con lui ci saranno alcuni amici, artisti come Danna Paola, Laura Pausini, Rufus Wainwright, Salma Hayek e molti altri. Laura Pausini ha registrato la sua esibizione nella cornice del Colosseo, a Roma: la sua ...

