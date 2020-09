Tommaso Zorzi e Francesca Pepe, lite al GF Vip: “Mi rode il cu*o” (Di sabato 19 settembre 2020) Tommaso Zorzi e Francesca Pepe, lite infuocata al Grande Fratello Vip 5 durante la notte: “Mi rode il cu*o. Che carriera vuoi fare a 28 anni?”. Scintille nella notte nella casa del Grande Fratello Vip 5 tra Tommaso Zorzi e Francesco Pepe. Durante la cena post puntata, l’influencer ha cominciato a porre una serie di … L'articolo Tommaso Zorzi e Francesca Pepe, lite al GF Vip: “Mi rode il cu*o” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 19 settembre 2020)infuocata al Grande Fratello Vip 5 durante la notte: “Miil cu*o. Che carriera vuoi fare a 28 anni?”. Scintille nella notte nella casa del Grande Fratello Vip 5 trae Francesco. Durante la cena post puntata, l’influencer ha cominciato a porre una serie di … L'articoloal GF Vip: “Miil cu*o” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - sdcsroberts : RT @6dimattina_: TOMMASO ZORZI CON LA BOCCA APERTA MENTRE LA MODELLA DICE UP AND DOWN UP AND DOWN STO MORENDO #GFVIP - _chewbecca____ : trash italiano comunque Tommaso Zorzi ti batte 1000 a 0, non c’è paragone, baci stellari? #GFVIP - sdcsroberts : RT @magicawaitsforu: Tommaso Zorzi e Elisabetta Gregoraci che fanno la sfilata alle 3:40 di notte. MERAVIGLIA ?????? #gfvip -