Serie A al via: Juve e Inter in pole, ma i nerazzurri sono pronti per vincere. Il Milan dipende troppo da Ibra (Di sabato 19 settembre 2020) I bianconeri hanno più solisti ma sono una squadra più storta: vecchia davanti e indietro, giovane in mezzo. Atalanta, il rischio è che corre da tre anni. Non vedo il Napoli pronto per il grande salto Leggi su corriere (Di sabato 19 settembre 2020) I bianconeri hanno più solisti mauna squadra più storta: vecchia davanti e indietro, giovane in mezzo. Atalanta, il rischio è che corre da tre anni. Non vedo il Napoli pronto per il grande salto

Corriere : Perché la California va a fuoco. E i 3 nomi di Sconcerti per la Serie A che riparte - sportface2016 : #Genoa, Via Armenia 5R invita tutti i tifosi genoani in Piazza Alimonda per seguire insieme la sfida contro il… - _LordJack : @RobiRobigno Giustamente uno che con Ancelotti faceva la mezz'ala titolare al real e che comunque ha pure giocato n… - bennygiardina : Ancora oggi, a #Trapani, è caos: ma un mese fa la Covisoc come ha potuto dare il via libera all'iscrizione in Serie… - marcusPiero : Personalismi beceri ! Che senso ha ammettere 1700 spettatori: siamo ancora in piena pandemia! Anche il Veneto apre… -