sportli26181512 : #Sassuolo, De Zerbi: 'Mi aspetto un Cagliari aggressivo': Il tecnico neroverde: 'Arriviamo pronti all'esordio'… - CanaleSassuolo : Mister Roberto De Zerbi prima di Sassuolo-Cagliari: “Dobbiamo ripartire da dove abbiamo finito” - AleCosattini : #Sassuolo, De Zerbi: '#Locatelli sta bene e gioca, si è allenato tutta la settimana tranquillamente ed è a disposiz… - Calcio_Casteddu : #RobertoDeZerbi sfoglia la margherita ?? - infoitsport : L'analisi tattica del Sassuolo: De Zerbi fedele al passato. Con quasi 11 giocatori di campo -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Zerbi

"Noi abbiamo cambiato pochissimo, ci sarà qualche infortunato come Magnanelli, Boga non c'è, Peluso è squalificato. Locatelli sta bene e gioca, si è allenato tutta la settimana tranquillamente ed è a ...I campioni del mondo del 2006 li abbiamo fatti accomodare in panchina. Adesso sono in tre: Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso e Pippo Inzaghi, in attesa di De Rossi, Nesta, Oddo e chissà chi altro consider ...Le dichiarazioni di Marcello Lippi, ex commissario tecnico dell'Italia, in vista della ripartenza della Serie A ...